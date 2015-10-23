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تقرير في الجول بالفيديو - ' أمثال كوكا ' هؤلاء تغلبوا على أحزانهم.. فأنصفتهم كرة القدم

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بداية فيها الكثير والكثير مما يحكى عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" في رحلته الجديدة مع الإسماعيلي.

شيكابالا لعب 27 دقيقة لأول مرة في بقميص غير ذلك الأبيض بخطيه الحمراوين.

وصلت الكرة لشيكابالا ثماني مرات.

ومن 8 تمريرات نجح في إيصال 5 كرات لزملائه.

Summary

السر مع ميدو

ميدو اعتمد على شيكابالا في دور غير المعتاد. لم يلعب نجم الزمالك الأسبق كجناح صريح. لم يلعب كذلك كصانع للعب.

لعب ميدو بشيكابالا كمهاجم متأخر لاستغلال اندفع الإنتاج الحربي بعدما تأخر فريق شوقي غريب بهدفين.

هذا جعل تواجد شيكابالا أقل ومعدل استلامه للكرة أقل.

لكن هذا التوظيف من ميدو أيضا جعل شيكابالا يجد مساحات استغلها بمهاراته.

وراوغ الأباتشي خصومه مرتين بنجاح من أصل 4 محاولات في بداية طيبة للفهد الأسمر.

Movement with Ball

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