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تحليل في الجول - محمد إبراهيم وأيمن حفني.. كيف يستفيد الزمالك منهما في الملعب؟

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بدأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مواجهة الأهلي في كأس السوبر بمحمد إبراهيم، ثم عاد أمام وادي دجلة وأشرك أيمن حفني.. فما الفارق الفني بين الثنائي في الملعب؟

لعب محمد إبراهيم أساسيا أمام الأهلي وخسر فريقه 3-2 لكن صاحب القميص رقم 20 لم يصنع أي فرصة أو عرضية خلال المباراة.

حفني شارك في 45 دقيقة فقط أمام دجلة وصنع هدفا وشكل خطورة بتمريراته الأمامية.

ويحلل FilGoal.com الفارق التقني في دور اللاعبين في الملعب. وكيف يستفيد فيريرا منهما.

1) التمريرات

أمام وادي دجلة خلال 45 دقيقة لعب حفني الكرة داخل منطقة جزاء المنافس أربع مرات وهو ما يرسم ملامح صانع اللعب للمنافس.

صنع حفني الهدف الأول بتمريرة لمحمود كهربا، وواضح من اتجاهات تمريرات حفني أن أغلبها للأمام وهو ما يزيد احتمالية قطعها.

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أما محمد إبراهيم فكان الزمالك يفتقد للوصول داخل منطقة الجزاء بتمريراته. إذ لم يرسل أي تمريرة داخل صندوق العمليات للزمالك.

وهو ما توضحه اتجاهات تمريراته في الصورة التالية.

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2) التحركات

لاحظ اتجاهات لمس الكرة من أيمن حفني أمام وادي دجلة.. تزداد في منتصف الملعب والتحرك للنصف الأمامي وتزداد في العمق.

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أما محمد إبراهيم فالتحركات واضحة على الجانب الأيمن بطول الملعب.

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** مما سبق نستنتج أن حفني يستخدمه فيريرا في الملعب كصانع لعب يخلق الفرص لزملائه ويبدأ الهجمة في السياق المتفق عليه في التدريبات.

أما محمد إبراهيم فيلعب كجناح أكثر منه صانع ألعاب.. وهو الدور المنتظر منه بعد عودته من البرتغال في خطة البرتغالي 4-3-3.

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