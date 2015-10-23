غالي ومتعب يحكيان كواليس رفع كأس السوبر .. ' لم تكن مفاجأة '

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي كواليس ما قبل لقاء السوبر ضد الزمالك وحديثه مع حسام غالي عن رفع لقب البطولة.

الأهلي افتتح موسمه الجديد بالفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري بالإمارات.

حسام غالي قائد الأهلي سحبت منه شارة القيادة عقب أحداث لقاء حرس الحدود الموسم الماضي، لتذهب إلى متعب.

وأثناء مراسم التتويج بكأس السوبر صعد متعب لاستلام الكأس لكنه طلب من غالي استلامه بدلا منه، وبالفعل رفع لاعب وسط توتنام السابق الكأس وسط فرحة زملائه.

وتحدث الثنائي عن اللقة. وقال حسام غالي: "قبل المباراة قال لي متعب إنه سيسلم لي لقب البطولة لرفعه بدلا منه".

وأضاف في حوار تليفزيوني مع قناة CBC "قلت له لا. أنت خدمت النادي الأهلي كثيرا وتستحق رفع لقب البطولة. ولكنه رفض وقال لي "خلاص اتفقنا".

ويكمل حسام غالي حديثه قائلا: "كان بأمكانه رفع الكأس أولا ثم يعطيني أياه لرفعه. ولكنه لم يفعل ذلك وجعلني أول من يرفع اللقب".

وأتم "أشكره جدا على ذلك. و والله لا يوجد فارق".