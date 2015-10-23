غالي يحكي كواليس حديثه مع اللاعبين قبل القمة ' ارفعوا رأس الجمهور '

كشف حسام غالي لاعب خط وسط النادي الأهلي عن كواليس حديثه مع لاعبي الفريق قبل لقاء القمة الأخيرة والذي جمع بين المارد الأحمر والزمالك.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث غالي لقناة "سي بي سي" قائلا:"كان علينا ضغط عصبي ونفسي كبير جدا لا يستحمله أي شخص قط".

وأكمل"والدليل على هذا هو بكاء رمضان صبحي كالطفل بعدما احتسبت لنا ركلة الجزاء الأولى أمام الزمالك".

وواصل"تحدثت أنا واللاعبين الكبار في الفريق بضرورة أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة من أجل الفوز بالبطولة".

وتابع"قبل بداية المباراة نحن معتادين على قراءة الفاتحة سويا، وقبل تلك المباراة قلت للاعبين جملة واحدة فقط ارفعوا رأس الجمهور الذي جاء لمساندتنا".

وأتم"الرد كان حاسما من جميع اللاعبين أيضا وهذا ساعدنا في المباراة كثير".