"صحة الإسكندرية" تشن حملات على المطاعم السورية غير مرخصة

أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تعليمات فورية بشن حملات من لجان إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية للتفتيش على المطاعم محل شكوى المواطنين.

وأوضح رأفت شوقى مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية، أنه تم التفتيش على 9 مطاعم للأكلات السورية على طريق الكورنيش، وتبين أن جميعها بدون ترخيص، ومنها 3 تشكل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم إخطار حى وسط وحى شرق بذلك مع تحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر اشتراطات نظافة لجميع المطاعم، وسحب 34 عينة أغذية مطهية.

وفى سياق متصل، تم التحقيق فى الشكوى الواردة عبر صفحة المديرية على الإنترنت ضد مطعم شهير لبيع الكبدة بشارع جمال عبد الناصر بالمندرة، حيث توجهت لجنة من إدارة الأغذية فى نفس اليوم إلى المطعم، وحررت 10 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين و3 محاضر اشتراطات نظافة وسحب 10 عينات أغذية مطهية ومختلفة، وتبين أنه يوجد خطر داهم على الصحة العامة يستوجب إيقاف تشغيل المنشأة وجارٍ إخطار حى المنتزه.