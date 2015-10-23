اتحاد شباب سوهاج: نستعد لخوض انتخابات المحليات بعد ضياع "البرلمان"

صرح أحمد هاشم، المنسق العام للاتحاد العام لشباب سوهاج، بأن الاتحاد يستعد من الآن لانتخابات المجالس المحلية، وذلك من خلال تأهيل وتدريب الشباب حتى ينافسوا على أغلب مقاعد الشباب.

وأوضح هاشم أن الاتحاد سوف يكثف جولاته وزياراته لمراكز وقرى محافظة سوهاج الفترة المقبلة، وخلال الفترة الماضية قام الاتحاد بتنفيذ عدة مبادرات شبابية منها تدريب إعداد قائد، وكان ذلك فى حضور جمال أبو طالب، وكيل وزارة التنظيم والإدارة، والدكتورة عبلة الهوارى، أمين المجلس القومى للمرأة.

وأكد على شاهين، عضو الاتحاد، فى تصريح خاص، أن الاتحاد سوف يقوم بعمل ورش عمل تدريبية للتعريف بآليات وهيكل المجالس المحلية وكيفية خوض معركة انتخابية ناجحة ومعرفة أداء دور عضو مجلس المجلس المحلى.

وقالت داليا يوسف، أمينة المرأة بالاتحاد، إنه فى إطار عبور مصر إلى خارطة الطريق للتحول إلى الديمقراطية وتطوير العمل الشبابى وتمكين ودمج شباب فى كافة مؤسسات الدولة وهذا هو هدف أساسى من أهداف الاتحاد العام لشباب سوهاج لاحتواء الشباب وإعدادهم كقادة سياسيين وإداريين، ولخلق جيل جديد من الشباب يدير مصر ويحافظ عليها.

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