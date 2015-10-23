أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اتحاد شباب سوهاج: نستعد لخوض انتخابات المحليات بعد ضياع "البرلمان"

Google+ Print
اتحاد شباب سوهاج: نستعد لخوض انتخابات المحليات بعد ضياع "البرلمان" اتحاد شباب سوهاج: نستعد لخوض انتخابات المحليات بعد ضياع "البرلمان"
صرح أحمد هاشم، المنسق العام للاتحاد العام لشباب سوهاج، بأن الاتحاد يستعد من الآن لانتخابات المجالس المحلية، وذلك من خلال تأهيل وتدريب الشباب حتى ينافسوا على أغلب مقاعد الشباب.

وأوضح هاشم أن الاتحاد سوف يكثف جولاته وزياراته لمراكز وقرى محافظة سوهاج الفترة المقبلة، وخلال الفترة الماضية قام الاتحاد بتنفيذ عدة مبادرات شبابية منها تدريب إعداد قائد، وكان ذلك فى حضور جمال أبو طالب، وكيل وزارة التنظيم والإدارة، والدكتورة عبلة الهوارى، أمين المجلس القومى للمرأة.

وأكد على شاهين، عضو الاتحاد، فى تصريح خاص، أن الاتحاد سوف يقوم بعمل ورش عمل تدريبية للتعريف بآليات وهيكل المجالس المحلية وكيفية خوض معركة انتخابية ناجحة ومعرفة أداء دور عضو مجلس المجلس المحلى.

وقالت داليا يوسف، أمينة المرأة بالاتحاد، إنه فى إطار عبور إلى خارطة الطريق للتحول إلى الديمقراطية وتطوير العمل الشبابى وتمكين ودمج شباب فى كافة مؤسسات الدولة وهذا هو هدف أساسى من أهداف الاتحاد العام لشباب سوهاج لاحتواء الشباب وإعدادهم كقادة سياسيين وإداريين، ولخلق جيل جديد من الشباب يدير مصر ويحافظ عليها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر