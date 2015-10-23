أخبار الساعة: العلاقات مع المغرب نحو مستقبل أكثـر ازدهـاراً

ذكرت نشرة «أخبار الساعة» إن الإمارات حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات المتوازنة المبنية على الاحترام المتبادل بينها وبين الدول العربية الشقيقة بشكل خاص ودول العالم الصديقة بشكل عام.

وأضافت أن الإمارات تواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الالتزام بالنهج الحكيم ذاته الذي جعل راية الدولة خفاقة في الساحات الإقليمية والدولية كواحدة من أبرز دول العالم في تبني السياسات الخارجية المتوازنة.

وتحت عنوان «نحو مستقبل أكثر ازدهارا للعلاقات الإماراتية - المغربية» بينت أنه في هذا الإطار تأتي العلاقات الإماراتية - المغربية لتمثل نموذجا فريدا ومتميزا يزخر بقيم الأخوة والاحترام المتبادل والتعاضد والتآزر في الخير والحق ويقتدى به في كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأمر الذي أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال لقائه في مدينة فاس مؤخرا صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.. حيث شدد على أن العلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب نموذج للعلاقات الثنائية البناءة بين الدول الشقيقة.

ونوهت النشرة بأن الإمارات حرصت منذ تأسيسها على إرساء مرتكزات راسخة للعلاقات بينها وبين المغرب، تقوم على أسس التفاهم والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما. وجاءت مباحثات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي لتكرس هذا التوجه السديد حيث أوضح البيان المشترك أن البلدين جددا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.