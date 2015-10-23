إعطاء 86.6 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية وضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم .. أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج النهائية التي حققتها حملة الإمارات للتطعيم خلال عامي 2014 و2015 والتي تكللت بالنجاح في إعطاء 86 مليونا و582 ألفا و923 جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال .

وأشارت إدارة المشروع إلى أن حملة الإمارات للتطعيم استطاعت أن تحقق النجاح في التنفيذ الميداني والوصول إلى الأطفال المستهدفين بحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة عالية وكبيرة في 53 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند حيث نجحت الحملة بإعطاء جرعات التطعيم خلال المرحلتين الأولى والثانية لأكثر من 21 مليون طفل باكستاني من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال .

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أنه تم خلال التنفيذ الميداني لخطة حملة الإمارات للتطعيم تغطية جميع المناطق والمدن والقرى التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للحملة وبنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة حيث تم تنفيذ حملات التطعيم في / 15 / منطقة في إقليم المناطق القبلية فتح و/25 /منطقة في إقليم خيبر بختونخوا و/12/ منطقة في إقليم بلوشستان وكذلك مدينة كراتشي في إقليم السند حيث تضم هذه المناطق ما يقارب نسبة 95 بالمائة من عدد حالات الإصابات بشلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية خلال عام 2014 والتي بلغت 306 حالات إصابة .

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الى أن الحملة شهدت نسبة نجاح عالية وإقبالا كثيفا من قبل أهالي المناطق للاستجابة للحملة والمبادرة إلى تطعيم أطفالهم حيث أطلقت إدارة المشروع الإماراتي حملة اعلامية واسعة شملت جميع وسائل الإعلام تحت شعار " الصحة للجميع .. مستقبل أفضل " لتوعية وتنبيه السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من شلل الأطفال كما قامت بالإشراف المباشر على متابعة تنفيذ الحملة ميدانيا في مختلف المدن والقرى وبجميع المراكز المخصصة للتطعيم .

وكشفت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال العامين الماضيين حيث أسفرت تلك النتائج عن إعطاء عدد / 12339141 / جرعة تطعيم في إقليم المناطق القبلية فتح وعدد / 51831545 / جرعة تطعيم في إقليم خيبر بختونخوا وعدد / 8863616 / جرعة تطعيم في إقليم بلوشستان وعدد /13548630 / جرعة تطعيم في إقليم السند بإجمالي / 86.582.923 / جرعة تطعيم استفاد منها أكثر من 21 مليون طفل باكستاني .

وقد أشرفت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان على الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية بمشاركة أكثر من/ 3205 / أطباء و/ 12765 /مراقبا و /123487 / فرق تطعيم و/21116 /فرد أمن و/22928 /من فرق الإدارة والتنسيق .. وتم خلالها استخدام خيارين لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال ..الأول من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية والثاني من خلال فرق التطعيم المتنقلة التي خصصت لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسية .. كما تم فتح مواقع متنقلة للتطعيم في مخيمات النازحين وعلى الطرق والمراكز الحدودية الفاصلة بين المناطق والمدن الرئيسية .

وأشادت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الجيش الباكستاني ومنظمة اليونيسيف و منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم حيث حرصت جميع الجهات المشاركة على تعزيز نجاح جهود الحملة ودعم جهود فرق التطعيم والتأمين وتخطيط وتنظيم عمليات إعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين ومتابعة التنفيذ الميداني لمراحل الحملة .