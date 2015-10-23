إصابة سبعة جنود بالجيش الليبي جراء اشتباكات ببنغازي

أصيب سبعة جنود من قوات الجيش الليبي خلال اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحاور القتال المختلفة بالمدينة.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي فاديا البرغثي, في تصريح مساء الجمعة, لوكالة أنباء الشرق الأوسط, إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 7 جرحى من الجيش جراء المعارك الدائرة في مدينة بنغازي بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأضافت البرغثي, أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة, قدمت لهم المستشفى الإسعافات الأولية وغادر جندي وباقي 6 جنود تحت الرعاية الطبية بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.