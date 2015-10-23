العقم عند الرجال.. أسبايه والوقاية منه

البروفسور موسى الكردي، أستاذ واستشاري أمراض النساء، خريج جامعتي كامبريدج ودمشق، من مركز الخصوبة وأمراض النساء يوضح للرجال كيفية تلافي العقم منذ الصغر.

الأسباب الرئيسية للعقم؟

عند الزوج:

نقص العدد أو الحركة أو زيادة الأشكال غير الطبيعية، أو انعدام الحيوانات المنوية بالتحليل، أو عدم القدرة على الجماع/ القذف.

الوقاية من عقم الرجال:

* أخذ لقاح المضاد للنكاف (جزء من اللقاح الثلاثي). ذلك أن التهاب الخصيتين النكافي عند الأطفال هو أخطر أسباب انعدام الحيوانات المنوية. عندما يصبح الطفل رجلاً.

* إنزال الخصية الهاجرة ما أمكن خلال السنة الأولى من العمر، ما قد ينقذ بعضاً من وظيفة الخصى، ويجب ألا تترك الجراحة لوقت متأخر.

* في حالات عدم الرغبة بالحمل يفضل ما أمكن استعمال الواقي الذكري، وذلك لمنع العدوى بالأمراض المنتقلة بالجنس، وعلى رأسها الكلاميديا والسيلان البني.

* بحال الجماع دون واقٍ ذكري والشكوى من حرقة بول، ولو كانت خفيفة جداً أو سيلاناً بسيطاً لسائل لزج من صماخ البول فيجب أخذ مضاد كلاميديا (مثال إيزيثروسين)، ومضاد التهاب لسيلان بني محتمل (مثال بنسيللين أو أموكسيسيللين) فور الشعور بالأعراض، وذلك منعاً لانسداد الأقنية الناقلة للنكاف؛ بسبب الالتهاب.

* التوقف عن التدخين والكحول

* على الرجال المفرطي الوزن أن يخسروا الوزن الزائد بالرياضة والحمية وذلك لتحسين صحتهم العامة، ولو أن إنقاص الوزن لم تؤكد فائدته في تحسين الخصوبة عند الرجل.

*على الأزواج ذوي الحيوانات المنوية الضعيفة أو القليلة أن يلبسوا ثياباً داخلية وبناطيل فضفاضة، وأن يبتعدوا عن كل ما يرفع حرارة الخصيتين (عدم العمل ما أمكن أمام فرن نار أو عدم الجلوس المديد، كما حال سائقي المسافات الطويلة أو الموظفين)، وعدم الجلوس المديد في حمام ساخن...