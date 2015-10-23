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استشهاد فلسطينى وإصابة 62 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

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استشهاد فلسطينى وإصابة 62 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة استشهاد فلسطينى وإصابة 62 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة
استشهد، اليوم الجمعة، شاب فلسطينى يدعى"يحيى هاشم كريرة" 20 عاما، متأثراً بجراحه التى أصيب بها قبل أسبوع فى مواجهات "ناحل عوز" شرق الشجاعية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب يحيى هاشم كريرة 20 عاما استشهد متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضى، فيما أصيب 65 مواطناً بالرصاص الحى والمطاطى والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال شمال قطاع غزة.

وتجددت المواجهات بين شبان وصبية وجنود الاحتلال الإسرائيلى قرب معبر بيت حانون شمال القطاع وقرب موقع ناحل عوز العسكرى شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وفى منطقة الفراحين شرق خانيونس جنوب القطاع.

وشارك آلاف المواطنين فى مسيرة بمخيم النصيرات وسط القطاع، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب وتأكيداً على الوحدة الوطنية ورص الصفوف فى مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين.


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