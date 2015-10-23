فلسطينى يطلق على مولودته الجديدة "سكين القدس" بقطاع غزة دعما للانتفاضة

أطلق مواطن فلسطينى فى مدينة رفح بقطاع غزة على مولودته الجديدة اسم "سكين القدس" فى سابقة من نوعها فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم، مساء الجمعة، أن التسمية تأتى مع احتدام المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى كافة بقاع فلسطين، إضافةً إلى تزايد عمليات الطعن ضد الجنود والمستوطنين.

يذكر أن الشرارة الأولى لـ"انتفاضة القدس" انطلقت من مدينة القدس بعد الانتهاكات الاسرائيلية ومحاولة تقسيم المدينة زمانياً ومكانياً.

ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين جراء رصاص الاحتلال الإسرائيلى إلى 28 بالضفة

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