استشهاد مجند إماراتى فى مأرب و طيران التحالف العربى يكثف غاراته بتعز

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد أحد عناصرها متأثرا بجراحه إثر حادثة مأرب.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة القول إن أحد عناصرها يدعى (حمود على صالح العامري) استشهد متأثرا بجراحه إثر حادثة مأرب فى سبتمبر الماضى ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية فى اليمن.

>وأوضحت الوكالة أن الشهيد كان يتلقى العلاج فى إحدى المستشفيات بألمانيا.

من ناحية أخرى كثف طيران التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة تعز، (256) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية بتعز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح فى "مقر اللواء 35"، وأسفرت عن تدمير دبابة ومخزن للسلاح، وهاجم طيران التحالف ايضا مواقع الحوثيين فى منطقة "الأحيوق" بمديرية "الوازعية" غرب تعز، ما أدى إلى تدمير عربتين عسكريتين للحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية عقب هجوم للحوثيين على قرية "الأغبرة" فى مديرية "المضاربة"، غرب تعز، اسفرت عن مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح.

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