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وزير الري: الحكومة تدرس إقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الترع

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وزير الري: الحكومة تدرس إقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الترع وزير الري: الحكومة تدرس إقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الترع

 

الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية

قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، إن تبحث إجراء دراسات جدوى لإقامة محطات كهرومائية صغيرة علي الترع والرياحات بمختلف المحافطات بالتنسيق بين وزارتي الرى والكهرباء لإنتاج طاقة نظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء.

وأوضح الوزير – في تصريحات له اليوم الجمعة على هامش جولة تفقدية لمشروعات الرى بمحافظة أسوان – أن الحكومة تبحث مشروعا طموحا للاستفادة من المياه في توليد الطاقة الكهربائية على مستوى الرياحات الصغيرة والترع بمختلف المحافظات لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتخفيف الأحمال عن محطات توليد الطاقة التي تعتمد علي الوقود التقليدي سواء من الغاز أو السولار.

وأشار إلى أن هذه المشروعات والتوسع فيها تعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من أحدث تقنيات إنتاج الطاقة من المياه وهى التوربينات الصغيرة التى يمكنها توليد الكهرباء من القنوات المائية الصغيرة كالرياحات.

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