بالصور.. دهس فلسطينى وإصابات بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال شرق جنين

أصيب شاب فلسطينى مساء اليوم الجمعة بجروح وكدمات جراء دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكرى شمال شرق جنين.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى محمود السعدى إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج للشاب الفلسطينى المصاب ونقلته إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

وأكد شهود عيان أن عشرات الشبان الفلسطينيين توجهوا فى مسيرة نحو حاجز الجلمة نصرة للأقصى والقدس، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني.

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>وأوضحوا أن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة ما أدى إلى إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق.



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