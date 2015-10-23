لبنان يوقف مركب يقل 36 شخصا لتهريبهم إلى تركيا وضبط 5 متورطين

أوقفت القوات البحرية اللبنانية فجر اليوم الجمعة قبالة شاطئ الصرفند-صور بجنوب لبنان ، مركباً لبنانياً قدرته التحميلية 10 أشخاص ينقل 36 شخصاً لتهريبهم الى تركيا وتوقيف 5 متورطين بعملية التهريب فى منطقة صيدا جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى أنه "بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم وعلى مسافة ميلين من مرفأ الصرفند-صور، مركبا لبنانيا قدرته التحميلية 10 أشخاص، كان على متنه 36 شخصا، بينهم 14 فلسطينيا من نازحى مخيم اليرموك فى سوريا و21 فلسطينيا من المخيمات الفلسطينية فى لبنان، ومواطن لبناني، وذلك فى أثناء محاولة تهريبهم الى تركيا بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أنه "أُعيد المركب وجميع الذين كانوا على متنه الى الشاطئ اللبناني، وبوشر التحقيق فى الموضوع".

وفى بيان آخر قالت قيادة الجيش إلحاقا لبيانها المتعلق بتوقيف مركب قبالة شاطئ الصرفند-صور، أنه "أثناء محاولته تهريب أشخاص إلى تركيا بصورة غير شرعية، أوقفت مديرية المخابرات فى منطقة صيدا ظهر اليوم، شبكة تهريب قوامها خمسة أشخاص من المتورطين الأساسيين فى عملية التهريب المذكورة، فيما يجرى تعقب عناصر شبكات أخرى ضالعة فى عمليات التهريب".

وبوشر التحقيق مع الموقوفين ، بحسب البيان ، بإشراف القضاء المختص.

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