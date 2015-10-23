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"سيدتي نت" يقدّم الحل الأمثل للتخلص من الرؤوس السوداء

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"سيدتي نت" يقدّم الحل الأمثل للتخلص من الرؤوس السوداء "سيدتي نت" يقدّم الحل الأمثل للتخلص من الرؤوس السوداء

الجمعة 23-10-2015 14:10

هل تعانين من الرؤوس السوداء؟ إذا كانت إجابتك (نعم) فأنت بحاجة إلى التخلص منها فوراً، وذلك قبل تكاثرها وتزايدها مع بداية أيام الصيف الحارة، فالحرارة تعمل على زيادة إفراز البشرة للدهون، مما ينتج عنه زيادة الرؤوس السوداء في الأنف والذقن والخدين.
تخلصي من هذه المشكلة المزعجة نهائياً من خلال أفضل قناع في هذا المجال، والذي يتمثل بما يلي:
قومي بمزج ملعقتين من العسل مع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم، وضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم ابدئي بفرك وجهك دائرياً بلطف شديد، وستلاحظين تحسناً ملحوظاً في عدد الرؤوس السوداء، وستبدأ بالاختفاء تدريجياً كلما قمت بتكرار هذا القناع.

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سيدتي