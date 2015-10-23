حيل ضروريّة للعناية بجمالك خلال السفر

يتميز هذا الفصل بالعطلات المتكررة والسفر من مكان إلى آخر للتمتع بجمال الجو . وقد تهملي بشرتك وشعرك في هذه الأوقات، في حين أنهما بحاجة إلى عناية مضاعفة نتيجة التغيّرات الجوية، التي تطرأ عليهما في هذه الأثناء.

لا تجعلي الأمر يكون عبئاً كبيراً في هذه الأيام الممتعة، بل اجعليه روتيناً يومياً سريعاً. ولاتقلقي! فـ"سيدتي نت" سيسهّل عليك الأمر، وكلّ ما عليك فعله هو الالتزام بالنصائح الآتية للاعتناء بجمالك وإشراقتك أثناء السفر:

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1.لا تنسي وضع الواقي من الشمس باستمرار، عند خروجك من المنزل، صباح كل يوم، مع تجديده كلّ ساعتين.

2.احرصي على أخذ منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمينها باستمرار فقط، كالغسول، وكريم العينين، والمرطّب.

3.لا تنسي غسول البشرة الخاص بك، وكذلك المناديل المضادة للبكتيريا للتخلص من البكتيريا الضارة ببشرتك. اجعلي لها مكانًا في حقيبتك الشخصية طوال وقت السفر.

4.أبقي مرطّب الشفاه دائمًا في حقيبتك، ولا تنسي وضعه باستمرار، فالشفاه عنوان الجمال، كما أنّ الشفاه تميل إلى الجفاف بكثرة أثناء السفر.

5.حافظي على ترطيب جسمك باستمرار، بواسطة كميات مناسبة من الماء أكثر من المعتاد؛ فأثناء السفر يفقد الجسم الكثير من المياه.

6.ارتدي القبعات الواسعة، التي تساعدك على حماية بشرتك وشعرك من أشعة الشمس.

7.تجنبي لمس وجهك؛ فلمس الوجه يؤدّي إلى انتقال الجراثيم الموجودة باليد إلى البشرة، مما يسبب أضرارًا لبشرتك.

8.احرصي على ترطيب بشرتك باستمرار بالمرطب الخاصّ بك؛ فعنوان جمال البشرة هو ترطيبها باستمرار.

9.استخدمي الشامبو الجاف للحفاظ على جمال وتألق شعرك.

10.تجنبي استخدام أدوات تصفيف الشعر حتى لا تؤذي شعرك في هذه الأيام الحارة.

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