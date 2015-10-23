سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يستقبل الرئيس الاستشارى لـ"خواباى" الصينية

استقبل المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وفد مقاطعة "خواباى" الصينية برئاسة "سونج يانج" الرئيس الاستشارى للمقاطعة والوفد المرافق له من رؤساء وقيادات المقاطعة الصينية خلال زيارتهم للمحافظة.

تأتى الزيارة ضمن اتفاقيات تبادل الوفود الزائرة بين الجانبين ودعم العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والثقافات وبحث سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المحاور التنموية والاقتصادية والثقافية ودراسة مقترح توقيع اتفاقية للتوأمة بين الإسماعيلية وخواباى الصينية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة .

وذلك فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك والعلاقات الدولية الوطيدة التى تربط بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة الصين و نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس وأعضاء الوفد الصينى عن بالغ سعادتهم بتلك الزيارة وما شهدوه بالاسماعيلية ممن مقومات طبيعية ومسطحات خضراء وطرز معمارية ومنشآت، كما أشادوا جميعا بحسن الاستقبال وحفاوة اللقاء مؤكدين على اعتزازهم بزيارة مصر بصفة عامة ومدينة الاسماعيلية بصفة خاصة .

وفى ختام اللقاء أهدى السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية درع المحافظة الى رئيس الوفد الصينى وتم تبادل الهدايا التذكارية والميداليات .



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رئيس الوفد الصينى يهدى الدرع للسكرتير العام



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السكرتير العام يهدى درع المحافظة لرئيس الوفد الصينى



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السكرتير العام اثناء استقبال الوفد



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جانب من الوفد الصينى اثناء الزيارة