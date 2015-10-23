تقرير في الجول – عن أغرب المواقف التحكيمية.. هل تعلم ماذا يحتسب الحكم في هذه المواقف الكروية؟

تشهد مباريات كرة القدم أحيانا بعض المواقف النادرة التي يتفاجيء بها الجمهور وينتظر في لحظتها بشغف ماذا سيقرر الحكم لعدم درايته بما ينص عليه القانون في تلك اللعبة.

إذا سدد لاعبا ركلة البداية مباشرة في مرمى الخصم؟ سيحتسب الحكم هدفا أم لا. ما هي الحالات التي لا يمكن احتساب التسلل منها؟

تظهر هذه المواقف بين الحين والأخر في ملاعب كرة القدم ولا يعلم الكثيرون ماذا سيكون قرار الحكم فيها.

ويقدم FilGoal.com في التقرير التالي بعض من هذه المواقف وما ينص عليه قانون الكرة فيها.

التماس والمرمى

تحتسب رمية التماس عندما تتخطى الكرة حدود الملعب العرضية وتكون ضد الفريق الذي أخرجها.

وإذا لعبت رمية التماس لتدخل إحدى المرميين ماذا يكون قرار الحكم حينها؟

إذا قام اللاعب بتحويل رمية التماس باتجاه مرماه فإنها تحتسب ركلة ركنية للخصم. أما إذا لعبها في اتجاه مرمى الخصم فإنها تحتسب ركلة مرمى ضده.

الركلة المباشرة والقائم

يحق للاعب تسديد الركلة الحرة المباشرة في المرمى دون حاجتها لأن تلمس لاعبا أخر لتحتسب هدفا إذا عانقت الشباك.

لكن ماذا لو ارتطمت الكرة بإطار مرمى الخصم ثم عادت للاعب نفسه؟

يحتسب الحكم وقتها ركلة حرة غير مباشرة للخصم لأن الكرة لم تلمس لاعبا أخر غير الذي سدد الركلة الحرة قبل أن تعود الكرة إليه.

التسلل

يعتبر التسلل هو القانون الأكثر جدلا في لعبة كرة القدم والأكثر تعقيدا ويرتكب الحكام معظم أخطاءهم فيه.

لكن هناك بعض المواقف في قانون الكرة التي لا يعتبر اللاعب متسللا فيها إذا تسلم الكرة من زميله.

فلا يوجد في قانون الكرة تسللا من الركلة الركنية ورمية التماس وركلة المرمى.

القرعة

تغيرت الحقوق الممنوحة للفريق الفائز بالقرعة التي يجريها الحكم قبل انطلاق المباراة.

وأصبح قانون الكرة الحالي ينص على أن الفائز بالقرعة يطلق ركلة بداية الشوط الثاني ويحق له اختيار نصف الملعب الذي يريد مع انطلاق المباراة.

آخر ثاني مدافع

يعتبر اللاعب متسللا إذا سبق آخر ثاني مدافع (آخر ثاني لاعب من الفريق الخصم سواء مدافع أو حارس المرمى) للخصم نحو المرمى لكن ماذا لو كان الأخير هو الحارس وزميله المدافع واقعا داخل المرمى أثناء إحراز المهاجم هدف.

ينص قانون اللعبى على أن اللاعب يعتبر متداخلا في اللعبة حتى لو كان خارج الملعب طالما لم يتخطى حدود الملعب بإذن من الحكم.

فمثلا إذا سجل مهاجما هدفا وهو على نفس خط حارس الخصم ومدافع يقع داخل المرمى فإن الهدف صحيح لأن المدافع الأخير يعتبر داخل الملعب وليس خارجه.

ركلات الترجيح والطرد

هل تعلم أن كفة الفريقين لابد أن تكون متساوية قبل خوض ركلات الترجيح حتى وإن كان فريقا قد فقد 3 لاعبين أو 4 للطرد؟

نعم. فإن قانون اللعب في تلك الحالة يجعل الحكم يطلب من الفريق الزائد عددا أن يستبعد عددا من اللاعبين ليتساوى مع خصمه.

فلابد أن تلعب الركلات ولكل فريق نفس العدد من اللاعبين.

المنتخب

تابعنا في السنوات الأخيرة عدة لاعبين يغيرون البلد الذي مثلوا منتخب شبابه مثل المغربي مهدي بنعطية الذي لعب لمنتخب فرنسا تحت 17 عاما قبل أن يرتدي قميص أسود الأطلس.

فما هي اللحظة التي لا يحق معها للاعب أن يغير منتخب بلده؟

الإجابة. إذا شارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

الكرة والحكم

يطلق على الحكم لقب ملك الملعب لأنه الآمر الناهي به لكنه يصبح مثل الهواء إذا اصطدمت به الكرة حتى لو دخلت المرمى فإنها هدفا صحيحا.

الخطأ غير المباشر

يحتسب الخطأ غير المباشر في حالة التسلل أو التدخل الخطر أو الإنذار بدون خطأ مرتكب أو الطرد بدون خطأ مرتكب أو لمس الكرة باليد.

خطأ غير مباشر من داخل المنطقة

يحتسب الحكم أحيانا خطئا غير مباشرا من داخل منطقة الجزاء فما هي الحالات التي تجعله يقوم بذلك؟

في حالة الاحتكاك غير المباشر بين لاعب وخصمه مثل اللعبة الخطرة أو إذا سار الحارس ممسكا بالكرة لأكثر من 4 خطوات.

أو إذا مسك الحارس الكرة مرة أخرى بعدما تركها دون أن تلكس لاعبا أخر أو إذا أمسكها بيده بعدما مررها له زميله.

ويحتسب الحكم خطئا غير مباشرا من داخل المنطقة إذا مسك الحارس الكرة مباشرة من رمية تماس نفذها زميله.

الركلة غير المباشرة

ماذا لو سدد اللاعب الركلة الحرة غير المباشرة الكرة في مرمى الخصم؟ ماذا يقرر الحكم؟

يحتسب الحكم وقتها ركلة مرمى لخصمه أما إذا سددها اللاعب في مرمى فريقه فتحتسب ركلة ركنية للخصم.

ركلة البداية والمرمى

إذا سدد لاعبا الكرة مباشرة في مرمى الخصم من ركلة بداية الشوط أو من ركلة المرمى فإنها تحتسب هدفا صحيحا.