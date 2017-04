تقرير في الجول بالفيديو - ' أمثال كوكا ' هؤلاء تغلبوا على أحزانهم.. فأنصفتهم كرة القدم

"نجم جديد.. حياة جديدة بدون حرية"

"العرض يجب أن يستمر، وسط آلام قلبك وتساقط بسمتك.. العرض يجب أن يستمر"... هكذا وصفت فرقة "Queen" حياة الفنانين في أغنية "Show Must Go on".. الهدف يبقى واحد وإن اختلفت مشاعرك، لابد أن تسعد جمهورك.

كرة القدم تشعر بصاحبها، فإن أخلصت لها منت عليك، وإن تكبرت أدارت لك ظهرها.

كان بإمكانه الاعتذار عن خوض اللقاء وكسب تعاطف ناديه، لكنه آثر عمله فوق أحزانه، فكسب احترام العالم وكافأته كرة القدم بهدف هو الأجمل في مسيرته.

وفي لحظة الاحتفال لم ينس أحزانه، ولكنه أنجز مهمته.. أحمد حسن "كوكا" بإمكانه الآن بكاء والده، وهو من أسعد جمهوره بهدفه.

ألقى حزنه على الأرض وأحنى ظهره داعيا لوالده بالرحمة، كوكا خلد ذكرى والده بهدف جميل سيبقى في ذاكرة كرة القدم شاهدا على وفاءها لمن يخلص لها.

تلك كانت هي قصة البطل المصري في الدوري الأوروبي كما وصفتها عنوانين الصحف الأوروبية، وكوكا الذي فقد والده يوم الأربعاء ومع ذلك أصر على اللعب في اليوم التالي لإحراز الهدف وتخليد ذكراه، لم يكن أول من تكافأه كرة القدم على وفاءه لها.

فرانك لامبارد

كانت والدته مريضة وتدهورت حالتها لتنتقل إلى المستشفى، فرانك لامبارد ظل معها لعشرة أيام غاب فيهم عن مباريات فريقه في الدوري.

يقول لامبارد: "لم يمر سوى أقل من أسبوع على وفاة والدتي وكان علي تشيلسي مواجهة ليفربول في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا".

"أفرام جرانت جاءني وطلب مني عدم مشاركتي في المباراة حتى لا تؤثر ظروفي على مستواي، لكي توسلت إليه بأن أخوضها وأقنعته بذلك".

لامبارد شارك في المباراة وسجل هدف فريقه من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، أهل بها البلوز للمباراة النهائية.

كريستيانو رونالدو

"ذهبت لأليكس فيرجسون وأخبرته بحالة والدي السيئة والذي يرقد في المستشفى، وقد كنا في فترة عصيبة في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

"فيجرسون سمح لي بالسفر إلى والدي وأخبرني أن بإمكاني البقاء معه يوم أو اثنين أو حتى أسبوع إذا أردت رغم أن الفريق سيفتقدني لكن والدي أهم"... هكذا عبر رونالدو عن سبب حبه لفيرجسون الذي وقف بجانبه في أزماته.

وبعد أن علمه فيرجسون الوفاء، طبقه رونالدو مع منتخب بلاده.

ورغم وفاة والده، أصر رونالدو على خوض مباراة روسيا في تصفيات كأس العالم 2006، إذ تعادلت البرتغال مع منافستها سلبا لتضمن التأهل بشكل كبير.

سانتياجو كانيزاريس

في الواحد والعشرين من شهر مايو عام 2001 كانت واحدة من اللحظات التي ستبقى خالدة في تاريخ كرة القدم.

فالنسيا وبايرن ميونخ وجها لوجه في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن مع نهاية الشوط الأول يتلقى سانتيجاو كانيزاريس حارس الخفافيش خبر وفاة والدته.

كانيزاريس انهمر في البكاء لكن خصمه كان عليما بروح كرة القدم. أوليفر كان توجه نحو سانتياجو وقال له: "انهض كانيزاريس ولا تخذل جمهورك.. والدتك تشاهدك الأن من السماء وهي فخورة أنها أنجبت حارسا أسطوريا مثلك".

سانتياجو لم يضعف وأكمل المباراة، وفي شوطها الثاني كان هو البطل بتصدياته الخارقة، وحين فاز بايرن ميونخ في النهاية بركلات الترجيح، كان أوليفر كان هو أول المواسين لكانيزاريس في وفاة والدته، بالوقت الذي انشغل فيه باقي الفريق باحتفالاتهم، ليستحق جائزة اللعب النظيف.

فونسيكا "كيكين"

إن كان وفاء من سبقوا لذويهم لحظة، فإن وفاء فرانشيسكو فونسيكا لشقيقه في كل يوم.

حلم هو وشقيقه أن يكونا لاعبا كرة قدم كبيرين، لكن شقيقه الأصغر لم يعش ليحقق حلمه فمات صغيرا.

فرانشيسكو فونسيكا أو "كيكين" منذ تلك اللحظة كلما يسجل هدفا، يشمر عن قميصه ليظهر صورة شقيقه، ثم يرفع يده للمساء ويهديه الهدف.

وفاء فونسيكا لم ينقطع يوما، وفي كل مرة كان يسجل فيها الهدف، كان يخلد فيها ذكرى شقيقه الذي جابت صورته معه ملاعب العالم.

دموع الملك

عام 2001 تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني ليوفنتوس صدمة والسبب الملك أليساندرو دل بييرو.

دل بييرو يتلقى خبر وفاة والده قبل لقاء يوفنتوس وباري ليقرر أنشيلوتي وضع دل بييرو على مقاعد البدلاء.

ولكن الموقف تأزم وتأخر فوز يوفنتوس الذي كان ينافس روما على الصدارة. ليدفع أنشيلوتي بدل بييرو.

وفي الدقيقة 81 وقع الجميع ليصفق ويحيي ويواسي الملك. دل بييرو يسجل من لمسة رائعة ويبكي على وفاة والده.

باسم مرسي

خلال معسكر المنتخب المصري لمواجهة تنزانيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا تلقى باسم مرسي مهاجم المنتخب ونادي الزمالك خبر وفاة والده.

واضطر باسم مرسي لمغادرة المعسكر يوم الأربعاء إلا أنه أصر على العودة من جديد والمشاركة في اللقاء.

وبالفعل شارك باسم مرسي في اللقاء كبديل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف رائع ليحتفل مع الشارة السوداء.