تحليل في الجول – بالفيديو.. كيف يضغط الأهلي على الخصم مع بيسيرو

من الملامح الأولية التي يمكن أن يستشفها المشاهد من فلسفة جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي هو الضغط على الخصم مبكرا.

بيسيرو قاد الأهلي في مباراة واحدة فاز بها الفريق الأحمر على طلائع الجيش بهدف من دون رد سجله عبد الله السعيد.

في تلك المباراة اعتمد بيسيرو على التوليفة الطبيعية للأهلي التي تسلمها من عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" أخر من قاد الشياطين الحمر قبل البرتغالي.

لكن الملامح البسيطة التي ظهرت من فلسفة بيسيرو أهمها كانت الضغط على الخصم من بعد منتصف ملعب الأهلي.

يظهر ذلك في لقطتين يستعرضهما FilGoal.com في فيديو واحد:

حسام عاشور استرجع الكرة 12 مرة. أما غالي فقد استخلصها من الخصم 5 مرات.

ومنع غالي تمريرة ناجحة لطلائع الجيش 8 مرات. في حين قام عاشور بالأمر نفسه 5 مرات بحسب الإحصائيات المقدمة من شركة كورة ستاتس لـFilGoal.com.