محامي الإخوان: لم يتم التحقيق مع «مالك» وننتظر التحقيقات

أكد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، دفاع جماعة الإخوان، أنه حتى الآن لم يتم بدء التحقيق مع رجل الأعمال حسن مالك، في مقر نيابة أمن الدول العليا، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري.

أوضح المحامي أن “مالك” قد وصل منذ قليل لمقر النيابة، وأنه متواجدًا هناك لحضور التحقيق معه، لكنه حتى الآن لم يطلع على المحضر أو طبيعة الاتهامات الموكلة للمتهم.

كانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانا أمس الخميس، تعلن فيه القبض على حسن مالك بتهمة التخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة شركات صرافة.