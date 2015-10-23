ختام الدورة التدريبية للسلامة المهنية بفرع ثقافة الأقصر

اختتم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق الدورة التدريبية السلامة والصحة المهنية، التي عقدت خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر والمقامة بفرع ثقافة الأقصر.

وقال الفضل الله هاشم مدير الفرع، إن الدورة ضمت 10 محاضرات، ففي اليوم الأول دارات المحاضرات حول تشريعات السلامة والتي تناول فيها أحمد عبد الله عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بقنا مصارد التشريع، قائلا : “حتى عام 1970 لم تكن هناك تشريعات منتظمة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

و بلغ متوسط الحوادث الجسيمة التى تقع سنويا حوالى 14000 حالة وفاة وإصابة جسيمة. وفى سنة 1970 إعتمد الكونجرس الأمريكى تشريعات السلامة والصحة المهنية،

مما ترتب عليه قيام (الاوشا) اختصار لمنظمة السلامة والصحة المهنية لفرض التشريعات لقياسية لحماية العمال”. وتناولت منى مجلع عضو لجنة الصحة والسلامة المهنية بقنا مفهوم لجان الصحة قائلة” تشكل لجان للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة يزيد عدد عمالها عن خمسون عامل طبقا للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن (وفقاً لقانون البلد المعني) ويكون صاحب العمل أو من يفوضه رئيسا لها ومديري الأقسام الإنتاجية والقائمين عن الأعمال أعضاء ومسئول السلامة والصحة المهنية مقررا لها وممثل للعاملين تختارهم اللجنة النقابية أعضاء بحيث يساوي عددهم نصف الأعضاء وتنقسم لجان السلامة إلي ثلاث أقسام اللجان العليا وممثليها من قيادات مجلس الإدارة ولجنة مركزية من قيادات مديري الإدارات ولجنة أساسية ممثليها من قيادات مديري المشاريع المنبثقة من المنشـأة مثل المنشئات الكبرى.

وفى اليوم الثانى تناول الدكتور محمد شديد المخاطر الكيميائية حيث تناول الالمام بالمخاطر الكيمائية في بيئة العمل وكيفية التعامل معها ونظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة، حيث ان التعرض للمواد الكيميائية المختلفة من الممكن أن يتسبب فى حدوث مخاطر صحية كبيرة تصيب أعضاء الجسم المختلفة مثل الجهاز التنفسى والقلب والكبد والكليتين.

وفى اليوم الثالث تناول العقيد محمد عمر من الدفاع المدنى الحريق معددا أسبابه والطريقة الصحيحة لاخماده. وفى اليوم الرابع تناولت الدكتورة أسماء يوسف عضو من لجنة السلامة والصحة المهنية باسيوط المخاطر البيولوجية التي تنجم عن التعامل مع الكيماويات، فيما تناولت الدكتورة شيماء عبد السميع من وزارة الصحة الإسعافات الأولية التي يجب التعامل بها مع المصاب لحين نقله الى اقرب مستشفى.

وفى اليوم الختامي تناولت نجوى إليا المخاطر الفيزيائية التي تصيب العمال مثل الاجهاد الحرارى والاشعاعات الضارة، وأخيرا تناولت منى تادورى تأمين إصابة العمل وما هي حقوق العمال وتعويضاتهم عند تعرضهم لإصابة.