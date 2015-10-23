وزير الداخلية يتفقد ميدان الرماية بعد تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم

تفقد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مساء اليوم الجمعة، منطقة ميدان الرماية والتي شهدت، قيام رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بتفكيك إحدى العبوات وتفجيرها بمدفع المياه عقب عثور الأجهزة الأمنية عليها.

و وجه الوزير بتشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناه وضبطهم، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها الخارجون على القانون لن تُثنى رجال الشرطة عن بذل التضحيات والجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن.

كما تفقد الوزير أحد الفنادق الكائنة بذات المنطقة، والتقى ببعض السائحين، الذين أكدوا شعورهم بالأمن والأمان خلال فترة تواجدهم بمصر، فيما أكد “عبد الغفار” حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والأمان لجميع السائحين.

وزار وزير الداخلية، الملازم عبدالناصر شعبان محمد سرور- الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة.. عقب إصابته أثناء التعامل مع العبوة، ووجه السيد الوزير بمتابعة حالته الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية له.