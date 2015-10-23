أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية يتفقد ميدان الرماية بعد تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم

Google+ Print
وزير الداخلية يتفقد ميدان الرماية بعد تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم وزير الداخلية يتفقد ميدان الرماية بعد تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم

وزير الداخلية

تفقد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مساء اليوم الجمعة، منطقة ميدان الرماية والتي شهدت، قيام رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بتفكيك إحدى العبوات وتفجيرها بمدفع المياه عقب عثور الأجهزة الأمنية عليها.

و وجه الوزير بتشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناه وضبطهم، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها الخارجون على القانون لن تُثنى رجال الشرطة عن بذل التضحيات والجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن.

كما تفقد الوزير أحد الفنادق الكائنة بذات المنطقة، والتقى ببعض السائحين، الذين أكدوا شعورهم بالأمن والأمان خلال فترة تواجدهم بمصر، فيما أكد “عبد الغفار”  حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والأمان لجميع السائحين.

وزار وزير الداخلية، الملازم عبدالناصر شعبان محمد سرور- الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة.. عقب إصابته أثناء التعامل مع العبوة، ووجه السيد الوزير بمتابعة حالته الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا