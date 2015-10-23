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ليليان داوود تكشف عن وثائق حصول «مافيا القمح» على مليار و700 مليون من دعم الفلاح

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ليليان داوود تكشف عن وثائق حصول «مافيا القمح» على مليار و700 مليون من دعم الفلاح ليليان داوود تكشف عن وثائق حصول «مافيا القمح» على مليار و700 مليون من دعم الفلاح

الإعلامية ليليان داوود

كتب: محمد الموجي

تكشف، الليلة، الإعلامية ليليان داوود، خلال برنامجها الصورة الكاملة، المذاع عبر قناة أون تي في، عن وثائق تشير إلى الفساد في قطاع القمح، ومعرفة وزراة باستيراد التجار للقمح وبيعه على أنه محلي، وتورط «مافيا القمح» في الحصول على مايقرب من مليار و 700 مليون جنيه من الدعم الموجه للفلاحين.

وأشارت، الإعلامية ليليان داوود عبر حسابها الشخصي بموقع التاصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن وزارة التموين ترفض المشاركة في الحلقة، وترفض نقاش تهم تتعلق باستيراد التجار للقمح وبيعه على أنه قمح محلي، مستفيدين بما يقارب مليار و700 مليون جنيه.

وتطرح «ليليان» خلال  الحلقة تساؤلات عديدة: لماذا سمحت وزارة التموين باستيراد القمح في موسم الحصاد؟ ولماذا يتم استئجار صوامع إضافية طالما الصوامع التابعة للتموين فارغة؟.

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أونا

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