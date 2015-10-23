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هاكرز الإخوان يهددون باختراق موقع "اليوم السابع"

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هاكرز الإخوان يهددون باختراق موقع "اليوم السابع" هاكرز الإخوان يهددون باختراق موقع "اليوم السابع"
هدد الهاكر " انونيموس رابعة" المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية باختراق موقع اليوم السابع، بعد نشر الموقع لخبر عن اختراقهم لموقعى مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار وعدة مواقع لوزارات مصرية، قائلين: "أنتم على قائمة الأهداف".

وقال الهاكر الإخوانى فى بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى أنهم يرسلون رسالة تحذيرية لـ"اليوم السابع" جاء فيها: " لن نرحم، لن نسامح، لن ننسى، ومن هنــا نرسل رساله تحذيرية أولى الى اليوم السابع.. أنتم على قائمة الاهداف، Anonymous Rabaa Square- قراصــنة الثورة المصرية".


>- إرهابيو الإخوان يخترقون موقعى مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار
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