ننفرد بأولى صور لشركات الصرافة الإخوانية المتورطة فى تهريب العملات للخارج

حصل "اليوم السابع" على أولى صور فوتوغرافية لشركات الصرافة الإخوانية المتورطة فى تهريب الأموال والعملات الأجنبية من مصر للخارج، بعد سقوط رجل الأعمال حسن مالك وبرفقته آخرون فى قبضة الأمن بتهم تمويل الجماعة الإرهابية والإضرار العمدى بالاقتصاد القومى وتلقيهم تكليفات بتخفيض قيمة الجنيه المصرى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا بالقاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجلى، وهما مغلقتان بالسلاسل الحديدية بعد ضبط صاحبهما.

كما تم إغلاق شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى وشركة الفنار، تزامنًا مع التحقيقات التى تجرى مع كبار قيادات جماعة الإخوان فى أخطر قضية للإضرار بالاقتصاد القومى.

إحباط أكبر مخطط إخوانى لضرب الاقتصاد القومى.. "الداخلية" تلقى القبض على حسن مالك وآخرين.. وتؤكد:خططوا لاستغلال شركات الصرافة التابعة لهم فى تهريب العملات الأجنبية.. وتلقوا تكليفات لتخفيض قيمة "الجنيه"

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