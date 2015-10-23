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"أوقاف الإسكندرية" تغلق 500 مسجد وزاوية بالإسكندرية أثناء صلاة الجمعة

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"أوقاف الإسكندرية" تغلق 500 مسجد وزاوية بالإسكندرية أثناء صلاة الجمعة "أوقاف الإسكندرية" تغلق 500 مسجد وزاوية بالإسكندرية أثناء صلاة الجمعة
أغلقت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، 500 زاوية وقت صلاة الجمعة، حتى لا يطولها أفكار المتشددين والمتطرفين ممن يتربصون بالوطن، مشيرة إلى أن إغلاق هذه الزوايا جاء مُطابقًا للشرع وحسب الضوابط التى وضعتها الوزارة، بالإضافة إلى تمكين جميع أئمة وخطباء الأوقاف وكل من يحمل تصريحًا معتمدًا من أداء الخطبة بمسجده.

وأكد الدكتور عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى بيان له اليوم، أن المديرية نجحت فى إبعاد المساجد عن التجاذبات السياسية أو أى دعايةٍ انتخابية، كما كان يستغل ذلك من قبل دُعاة التطرف وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة من الجماعات المتشددة على حساب الدين والوطن.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أصدرت قراراً بغلق المساجد والزوايا الصغيرة بالأحياء وجميع مناطق المحافظة، والاكتفاء بالمساجد الكبرى وقت صلاة الجمعة، لضمان الخطاب الدينى الذى يوجه للمصلين أثناء الخطبة وضمان إشراف إمام من الأوقاف على الزواية والمساجد حتى لا تستغل من أصحاب الفكر المتشدد.

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مصر 365