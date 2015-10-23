مصدر بـ"العليا للانتخابات": رفض مطالب مرشحين بمد فترة الدعاية لجولة الإعادة

تنتهى غدا السبت، فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015، المقرر إجراؤها داخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر الجارى، ويومى الاثنين والثلاثاء فى الخارج.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الثانية عشرة ظهر بعد غد، الأحد، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجارى، ويحظر خلالها القيام بأى أنشطة ترويجية ودعائية للمرشحين سواء فى دوائرهم من خلال المؤتمرات والجولات الانتخابية وطرق الدعاية المختلفة، أو فى وسائل الإعلام، مع توقيع العقوبة المقررة فى القانون على كل من يخترق فترة الصمت، والتى تصل إلى غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى الشطب من الترشح وفقا لما تراه اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة رفضت طلب بعض المرشحين والأحزاب السياسية بمد فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، مشيرا إلى أن الدعاية مواعيدها محددة بالجدول الزمنى للانتخابات وأنه لا توجد أى نية لتعديل الجدول.