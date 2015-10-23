مورجان فيرمان يوافق على استخدام صوره بالأهرامات ضمن حملة الترويج لمصر

>قالت وزارة السياحة، نجم بوليوود مورجان فيرمان، عبر عن سعادته بتواجده فى مصر بلد الحضارة والتاريخ وأكد أنه يتطلع لزيارة مصر قريباً هو وأسرته للتمتع بالشمس المشرقة والجو الدافىء، وأنه وافق على استخدام صوره فى الاهرامات ضمن الحملة الترويجية للمقصد السياحى المصرى المزمع إطلاقها قريباً.

والتقى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الفنان العالمى اليوم، مورجان فيرمان بمنطقة الأهرامات دعماً وترويجاً لمنتج السياحة الثقافية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من تواجد المشاهير فى مصر.

وأكد زعزوع أهمية القوة الناعمة من مشاهير الرياضة والفن فى الترويج السياحى خاصة فى ظل شعبيتهم الجارفة ومريديهم من مختلف الفئات.

وأضاف الوزير أن هناك جهود متواصلة وخطط تحرك للوزارة فى تعظيم الاستفادة من الأحداث والأجندة السياحية والعمل فى عدة محاور من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة.

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وقال إن منتج السياحة الثقافية سواء فى القاهرة أوالأقصر وأسوان تعرض للانحسار فى السنوات الأخيرة وأن جهود الوزارة مستمرة لاستعادتها، لافتا أنه التقى وفداً من كبار الشخصيات العامة فى السوق الفرنسى بابوسمبل دعما وترويجاً للسياحة الثقافية وأن الحملة الترويجية المتكاملة تركز بشكل مكثف على منتج السياحة الثقافية.

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>كان الفنان العالمى ونجم هوليوود مورجن فريمان قد وصل القاهرة الأحد وبدأ تصوير فيلمه التسجيلى The story of God فى منطقة الحسين وشارع المعز وخان الخليلى ومقهى الفيشاوى.

>وقالت رشا العزايزى المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة أن أجندة زيارة الفنان العالمى إلى مصر تضمنت زيارة منطقة سقارة والمتحف المصرى ورحلة نيلية فى القاهرة ، فضلا عن زيارة مدينة الاقصر العريقة وأثارها الخالدة ومقابر النبلاء ومدينة هابو، وأن النجم العالمى تسلم هدية تذكارية من وزارة الاثار المصرية وصفها بالقيمة.

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