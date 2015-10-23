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القبض على سائق بحوزته 2500 قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر فى كمين بقنا

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القبض على سائق بحوزته 2500 قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر فى كمين بقنا القبض على سائق بحوزته 2500 قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر فى كمين بقنا
تمكنت القوة الأمنية بكمين دندرة بقنا، برئاسة الملازم عمر صلاح، اليوم الجمعة، من ضبط 2500 قرص من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر داخل سيارة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان ، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط 2500 قرص من المنشطات الجنسيىة مجهولة المصدر داخل السيارة رقم 4638 ه.ق.ا مرور سوهاج قيادة "جابر.ص.ش" أثناء مرورها على الكمين.

تم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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