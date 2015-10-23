"الأموال العامة" تشن حملة على تجار العملة وتضبط عاطلا وطالبا فى سوهاج

شن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، حملة مكبرة استهدفت تجار العملة، خاصة النقد الأجنبى، بمركز دار السلام، وتم ضبط عملات أمريكية ودينارات ليبية وريالات سعودية.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بقيام عاطل بدائرة دار السلام بالاتجار بالنقد الأجنبى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده الرائد محمود جلال الشريف وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الرائد هيثم الحجيرى معاون مباحث مركز دار السلام.

وأسفرت الجهود عن ضبط "جرجس س ش" 45 عاما حاصل على دبلوم، ويقيم بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمحل إقامته، وبحوزته مائة وثلاثة دولارات أمريكية وثمانية دينار ليبى وربع وواحد ريال سعـودى وأربعة عشر ألف ومائتا وخمسة وثلاثين جنيهاً مصرياً.

وأضافت التحريات، أن المتهم يقوم بتجميع مدخرات المصريين العائدين من الخارج من النقد الأجنبى بأسعار تقل عن سعر السوق ثم يقوم بإعادة بيعها بالسوق السوداء متربحاً من فارق السعر، مخالفاً بذلك قوانين النقد المعمول بها فى البلاد وممارساً لعمل من أعمال البنوك، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مبالغ النقد الأجنبى بقصد الاتجار، وأن مبالغ العملة المحلية المضبوطة من متحصلات الاتجار فى النقد الأجنبى، تحرر عـن ذلك المحضر رقم 3942 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

واستمرارًا للحملة ضد تجار النقد الأجنبى، تم ضبط "محمد إ م م" 30 عاما طالب ويقيم بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمحل إقامته وبحوزته عشرة ريالات سعودية وثلاثة عشر ألف ثلاثمائة وخمسون جنيهاً مصرياً.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مبالغ النقد الأجنبى بقصد الاتجار، وأن مبالغ العملة المحلية المضبوطة من متحصلات الاتجار فى النقد الأجنبى، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عـن ذلك المحضر رقم 3943 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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