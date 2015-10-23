إحالة قهوجى للمحاكمة العاجلة لاتهامه بسرقة ترزى بالإكراه فى منشأة ناصر

أحالت نيابة منشأة ناصر بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قهوجى للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتعدى على ترزى وسرقته بالإكراه.

وكان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بقيام قهوجى بسرقة 500 جنيه، وتليفون محمول بالإكراه من ترزى.

انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط القهوجى، وبحوزته جزء من المبلغ والتليفون، وبمناقشته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

>