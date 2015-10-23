مصادر حكومية عراقية:السيطرة على40 بالمئة من مناطق الانبار

اكدت مصادر حكومية عراقية اليوم الجمعة سيطرتها على 40 بالمئة من مناطق الانبار غرب العاصمة بغداد وإفشال محاولات تنظيم داعش الإقتراب منها .. فيما اكد وزير الدفاع خالد العبيدي قرب نهاية داعش في الرمادي.

وقال رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "داعش بدأ يتكبد خسائر فادحة وان الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحرير الرمادي بالكامل".

واضاف إن "40 بالمئة من مناطق الأنبار تحت السيطرة التامة للقوات الأمنية العراقية ولم يتمكن تنظيم داعش من اختراق الخطوط الدفاعية في مدن الخالدية وحديثة والبغدادي والحبانية والنخيب وعامرية الفلوجة".

كان وزير الدفاع خالد العبيدي اكد ان "العراقيين سيتفاجأون بخبر تحرير الرمادي مركز محافظة الانبار110/ كيلومترا غرب بغداد/ وسيكون قريبا، و انه لا يمكن حسم اية معركة بدون وجود القيادة العراقية".

واوضح العبيدي ان "طائرات إف 16 تبدي دورا نافعا في دك معاقل تنظيم داعش وتقوم بضربات نوعية على مواقع المسلحين وكبدتهم خسار فادحة".

واشار العبيدي الى ان "المعركة في مدينة الرمادي تشهد طوقا محكما وان التقدم عليها يتم بحذر خوفا على المدنيين داخلها وعلى البنى التحتية للبدء بمعركة حاسمة لتحريرها والقضاء على المسلحين داخلها".

ووصلت امس الخميس تعزيزات عسكرية وامنية عراقية الى مناطق المواجهة في الخالدية والحبانية وقرى حصيبة شرقي الرمادي استعدادا لعملية عسكرية واسعة لاستعادة الرمادي ، وفق تصريحات وزير الدفاع ورئيس مجلس محافظة الانبار.

وكانت الرمادي مركز محافظة الانبار سقطت بيد تنظيم داعش في منتصف حزيران/يونيو العام الماضي لكن الفلوجة معقل الجماعات المسلحة والمناوئة لسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 كانت اولى المدن العراقية التي احتلها متطرفو داعش في الاول من كانون اول/ديسمبر الماضي.

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