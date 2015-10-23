تحليل في الجول – في 4 صور.. كيف قرأ بيسيرو خطة الجيش بنجاح ودكها بحركة واحدة

4 صور تحكي كيف قرأ جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي موقعة طلائع الجيش. كيف تحرك. وكيف هزم خصمه بتبديل رائع كان بطليه صالح جمعة وعبد الله السعيد.

يقدم FilGoal.com تحليلا مصورا للمباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف من دون رد في الجولة الأولى في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

1) دفاع الجيش

الجيش دافع على الأهلي بضغط عال. وضع طارق يحيى المدير الفني للفريق العسكري لاعبا أمام كل مفتاح في الشياطين الحمر.

الصورة الأولى توضح ذلك. كل لاعب في الأهلي أثناء بناء الهجمة الحمراء يجد أمامه منافسا متحفزا من الجيش:

2) معاناة الأهلي

عانى الأهلي خلال اللقاء من أن رمضان صبحي يلعب على الطرف تماما. ووليد سليمان على الطرف الأخر.

عمق الأهلي لم يكن فيه إلا عبد الله السعيد مع زيادة من حسام عاشور وغالي على فترات متباعدة.

لهذا حين وصلت الكرة في تلك الصورة لوليد سليمان. لم يجد لاعبا في عمق وسط الأهلي بجواره ليمررها له.

هذه كانت مشكلة في بناء هجمات الأهلي.

3) عبد العزيز توفيق والسعيد

عبد العزيز توفيق كان مكلفا برقابة لصيقة على اللاعب الوحيد في عمق وسط الأهلي وهو عبد الله السعيد.

أينما ذهب عبد الله السعيد وجد معه عبد العزيز توفيق كظله.

4) قراءة بيسيرو

بيسيرو حين أشرك صالح جمعة ضرب عصفورين بحجر واحد.

أولا عبد الله السعيد انتقل إلى ناحية اليمين، ومعه عبد العزيز توفيق! النتيجة أن عمق دفاع طلائع الجيش بات فارغا.

وثانيا صالح جمعة أضاف قوة لعمق وسط الأهلي.

يظهر في الصورة التالية أن عبد العزيز توفيق انتقل مع عبد الله السعيد إلى الجناح وترك صالح جمعة يتسلم الكرة بلا ضغط كبير.

والنتيجة كانت هدف فوز الأهلي: