أرقام في الجول – سر المدافع الأنيق أحمد حجازي

أحمد حجازي قدم مباراة ممتازة في انطلاقته مع الأهلي بالموسم الجديد من الدوري المصري أمام طلائع الجيش وخرج محاطا بتعليقات جماهيرية تتغزل في أناقته بالكرة.

هذه الأناقة سببها الأساسي هو نجاح حجازي ليس فقط في دوره فيما يخص استرجاع الكرات من الخصم. بل وبناء الهجمات.

فعدد التمريرات الصحيحة لأحمد حجازي مدافع الأهلي في مباراة طلائع الجيش وصل لـ53 تمريرة سليمة.

هذا المعدل في التمريرات الصحيحة على الأرض هو الأعلى في الأهلي منذ 4 أشهر كاملة.

وكان حجازي الأكثر تمريرا للكرة في الملعب كله من لاعبي الأهلي والجيش، بعد حسام عاشور وحسام غالي وعبد الله السعيد.

وطبعا كان طبيعيا أن يأتي بعد هذا الثلاثي المسؤول عن قيادة سفينة الأهلي بالكامل في الأهلي دفاعا وهجوما.

كذلك هدد حجازي طلائع الجيش مرتين.