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ميدو لـ في الجول: مواجهة ' معلمي ' عقبة صعبة في طريق الإسماعيلي للمنافسة

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ميدو لـ في الجول: مواجهة ' معلمي ' عقبة صعبة في طريق الإسماعيلي للمنافسة ميدو لـ في الجول: مواجهة ' معلمي ' عقبة صعبة في طريق الإسماعيلي للمنافسة

شدد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي على صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة التي يصطدم فيها بمدرب منتخب السابق حسن شحاتة.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفا على ذئاب الجبل السبت ويطمح لتحقيق ثاني انتصاراته في الدوري بعد تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل.

ويأمل شحاتة في عرقلة ميدو على استاد عثمان أحمد عثمان بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام الداخلية بهدفين دون رد.

وقال ميدو لـFilGoal.com:"المباراة صعبة بكل تأكيد. أحترم المقاولون وإدارته الفنية كثيرا".

وأضاف "أقدر وأحترم خبرة معلمي ومدربي السابق حسن شحاتة سواء كلاعب أو كمدرب".

وأردف "استعدينا جيدا من خلال الأوراق المتاحة ونحترم منافسنا المقاولون العرب".

وأوضح "هدفي هو الاستمرار في المنافسة وهذا يتطلب مواصلة الانتصارات في البداية حتى لا نبتعد عن أهل القمة".

وأشار ميدو إلى غياب لاعبه عمر الوحش عن المباراة للإصابة إضافة للموقوفين شوقي السعيد وأحمد سمير فرج.

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