ليلى علوي تكشف سر رشاقتها وسبب زيارتها للاجئين السوريين

انطلقت أولى حلقات برنامج "خلاصة الكلام" على شبكة تلفزيون "الحياة"، مع خليل جمال وممدوح الشناوي، في أولى تجاربهما عقب الفوز في برنامج "مذيع العرب" الذي عرض مؤخراً على شاشة القناة.

وفى الحلقة الأولى، استضاف البرنامج الذي يذاع الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، الفنانة ليلى علوي، أحد أعضاء لجنة تحكيم "مذيع العرب"، التي رحبت بالمذيعين الجدد وأبدت سعادتها لاستثمار قناة "الحياة" لنجاح برنامج "مذيع العرب" من خلال إطلاق برنامج جديد.

وعلقت الفنانة ليلى علوي حول ما أثير مؤخراً عن رشاقتها وانخفاض وزنها بشكل ملحوظ خلال المهرجان القومي للسينما المصرية قائلة "اللذيذ بقى أن الناس بتقول أن دة فوتوشوب لكن لازم نعرف إن مش كل حاجة نقدر نعملها بالفوتوشوب".

وعن مشاركتها وتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ19، قالت "هو مهرجان مهم لصناع وعشاق السينما المصرية وكل الأفلام الفائزة في المهرجان مهمة في ذاكرة وتاريخ السينما".

وخلال الحلقة، تحدثت ليلى عن الجوائز التي حصلت عليها طوال مشوارها الفني، فضلاً عن أقرب الجوائز إلى قلبها، وأضافت:"جائزة مهرجان القاهرة الدولي في عام 1994، برئاسة الاستاذ رأفت الميهي كانت لها مكانة خاصة عندي لأن مع حصول المهرجان على الصفة الدولية كنت أول الممثلات المصريات اللواتي حصلن على الجائزة، فضلاً عن جوائز المهرجان الكاثوليكي وجوائز النقاد و السينما والجوائز من أوروبا".

وتحدثت ليلى عن وضع السينما حالياً مؤكدة أن هناك "مواهب مهمة من التقنين لذا لا تزال السينما المصرية موجودة ".

وتعقيباً على زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان قالت "أنا مهتمة بأي شي يخص الأطفال وفي مصر اتابع وضع الأطفال في مستشفى أبو الريش وننظم زيارات لمستشفى السرطان، لذلك قررت زيارة الأطفال اللاجئين في لبنان" وأضافت:" لا انتمي لأي حزب فقط حزب الإنسان".

وتطرقت ليلى خلال الحلقة إلى الوضع الاقتصادي الحالي فى مصر مطالبة المصريين بالمشاركة فى صنع المستقبل.

"هي صاحبة الفضل علي"، هكذا تحدثت ليلى عن والدتها، مؤكدة أنها تأثرت بأصولها اليونانية وقالت "والدتي من جزيرة اسمها ايكاريا وهي مثل صعيد مصر".

وفى نهاية الحلقة، اصطحب الشناوى و خليل الفنانة ليلى علوى فى جولة بالدراجات على كورنيش النيل تحقيقاً لرغبتها، وتمنت "ليلى" تشجيع الدولة للمواطنين لركوب الدراجات فى مصر.

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