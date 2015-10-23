مونيكا بيلوتشي أكبر نساء 007 وأجملهن

سيطلق أشهر جاسوس في تاريخ السينما، جيمس بوند، فيلمه الجديد Spectre، الذي يتقاسم بطولته الممثل الإنجليزي، دانيال كريج، مع النجمة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي.

تجسّد بيلوتشي في الفليم دور العشيقة الجذابة للعميل السّري بوند، المعروف بـ 007. ومن المتوقع أن تتوجّه الأنظار إلى الفيلم عند إطلاقه قريباً، بالنظر إلى أن بيلوتشي ستكون حبيبة بوند الأكبر سناً في تاريخ سلسلة أفلام الجاسوسية، بما أنها تبلغ الـ 51 من عمرها.

في الفيلم تكبر بيلوتشي شريكها دانييل كريج، بـ 4 سنوات، لكن لا يبدو من خلال البوستر أو صور الجلسة التصويرية المروِّجة للفيلم أنها كذلك. فيبدو أن الزمن لم يزد إلى الحسناء الإيطالية إلا جمالاً وجاذبية.

ويعتبر هذا الفيلم من أطول أفلام سلسلة بوند الـ24، إذ تبلغ مدته ساعتين ونصف. وتدور أحداثه حول كشف العميل بوند أسرار منظمة تخريبية. ولقد تمّ تصويره في عدّة دول مثل: المكسيك والنمسا وايطاليا.

مونيكا بيلوتشي صرّحت بأنّ سنّها هو من لفت الأنظار إليها عند اختيارها لأداء دور البطولة في فيلم Spectre .

وقالت بيلوتشي، في حوار لها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنّ أوّل ما فكّرت فيه عند اختيارها الدورَ هو كيف يمكن أن تكون إحدى فتيات بوند في عمر الـ50؟ لكنها اقتنعت أخيراً بالدور، مشيرة إلى أنها مقارنة بفتيات بوند الأخريات، تعتبر نفسها الأكثر نضجاً، مؤكدة أنها تفضّل أن يطلق عليها لقب "امرأة بوند" أو السيدة بوند، بدلاً من فتاة بوند.

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