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تكريم الصبوحة في أستراليا

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تكريم الصبوحة في أستراليا تكريم الصبوحة في أستراليا

الجمعة 23-10-2015 15:35

كرّمت "لجنة ميراث في البال" في أستراليا، الشحرورة صباح والفنان الراحل فيلمون وهبي، بحضور ورعاية قنصلية لبنان العامة في سيدني.
وكانت اللجنة قد كرّمت في السنوات الماضية الفنانة الكبيرة فيروز، الفنانة الراحلة سلوى القطريب والفنان الراحل وديع الصافي.
يذكر أن اللجنة كرّمت الصبوحة على مدار يومين، في اليوم الأول كرّمت صباح الأيقونة، وفي اليوم الثاني كرمت صباح بصفتها ملكة الموضة والأناقة.
وقدّمت في الحفل أغان من أرشيف الفنانة الكبيرة، وشارك فيه تلامذة بلوحات استعراضية وعروض أزياء من أرشيف الفنانة الكبيرة.

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