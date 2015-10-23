بعد المطالبة بسحب لقب سفير منه كيف ردّ محمد عساف؟

على الرغم من الهجمة الكبيرة التي يتعرض لها بسبب تقديمه أغنية "يا يمه هادي رجالك"، التي أطلقها أخيراً كتحية منه ودعماً لصمود شعبه الفلسطيني، يحيي الفنان محمد عساف فعالية خيرية تنظمها الأونروا في إيطاليا ويعود ريع مساهماتها الخيرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون في فصل الشتاء أوضاع معيشية وصحية قاسية.

الفعالية ستقام يوم الاحد القادم في معرض ميلانو في إيطاليا.

يشار إلى أنّ محمد عساف، الذي يشارك حالياً في الرحلة البحرية التي نظمها المنتج، يتعرض لحملة ممنهجة من الصحافة الإسرائيلية، وصلت إلى حد وصفه بالإرهابي، كما طالبت "الأونروا" بسحب لقب سفير منه .