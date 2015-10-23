"ذاكرة من ورق" أفضل مسلسل درامي خليجي في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

تقاسم مسلسل "ذاكرة من ورق" إلى جانب "أمنا رويحة الجنة" الفوز بلقب أفضل مسلسل درامي خليجي في استفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً ، وهو من تأليف:عادل الجابري وإخراج علي العلي ، وبطولة: شجون الهاجري وفاطمة الصفي وعلي الكاكولي وريم أرحمة وصمود وفخرية خميس ، وناقش بجرأة لأول مرة بعمل خليجي هموم ومشاكل المبتعثات الخليجيات الشابات في الخارج بواقعية، وخضوعهن لقيود العادات والتقاليد المجتمعية حتى في الخارج، وعمقها نفسياً واجتماعياً. وساهم أداء نجومه الشباب الذين كانوا لأول مرة هم أبطاله الرئيسيين ،وساندهم الفنانون الكبار وأساتذتهم كضيوف شرف بهذا النجاح. ويعدّ أبرز عمل خليجي شبابي في عام 2015 لكون مخرجه علي العلي فرد مساحات درامية واسعة لمواهب نجومه الشباب. فحلقوا بأجنحة الأداء بحريّة مطلقة على الشاشة دون قيود وبالأخص: ريم أرحمة وفاطمة الصفي وشجون الهاجري وعلي كاكولي. "سيدتي" تتمنى دوام النجاح لأسرة مسلسل "ذاكرة من ورق" وتتمنى لهم دوام النجاح في أعمالهم.