مريم أوزيرلي: هذا هو فارس أحلامي وهذا شرطي للزواج به

في حوارها الأخير مع مجلة INSTYLE أعلنت الممثلة التركية أنّها أخيراً تجاوزت أزمتها العاطفية والنفسية، وباتت جاهزة لبدء بحياة جديدة، وقالت إنّها تفكر حالياً بالزواج من الرجل المناسب لها عاطفياً وفكرياً وإنها لن تتسرّع هذه المرة في اختياره.

فما هي مواصفات شريك حياة أوزيرلي الجديد؟ وهل سيختلف عن حبيبها الأول السابق رجل الأعمال الهارب ووالد ابنتها لارا جان أتيش؟

مريم أوزيرلي الممثلة النصف تركية من جهة والدها التركي المسلم حسين أوزيرلي، والنصف ألمانية من جهة والدتها الألمانية أورسولا التي ولدت في مدينة كاسيل الألمانية بعد ثلاثة إخوة هي أصغرهم وأكثرهم جمالاً، لم تشتهر عالمياً إلا بعد قيامها من العام 2011 لغاية العام 2013 بدور السلطانة هيام الزوجة الثانية المفضلة للسلطان التركي العظيم والشهير سليمان القانوني.

"سيدتي التركية" رصدت لكم أهم ما في مقابلتها:

- ما هو جديدك؟

فيلمي التركي الجديد "جرح أمي" مع أوزان جوفين (رستم باشا) وأوكان يالابيك (إبراهيم باشا) وبيلتشيم بيلجين الذي انتهيت من تصويره وسيعرض في مطلع عام 2016.

ومسلسلي الجديد "رائحة الحب" المفترض بدء تصويره خلال أسابيع مع مراد يلدريم والذي أرجىء تصويره قليلاً لظروف فنية خارجة عن إرادتنا.

- هل تبحثين عن أب لإبنتك لارا؟

أنا لا أفكر بهذه الطريقة أبداً، ولا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، وأترك حياتي ومسائل الحب والزواج للقسمة والنصيب. فمن الممكن أن أقابل أحد الأشخاص في المستقبل، وإذا وقعت في حبه وهو وقع في حبي، فبالتأكيد سيحب ابنتي لارا لأنها جزء مني. وإذا لم يحب ابنتي لارا، فهو أيضاً لم يحبني ولن يحبني يوماً الحب الذي تتمناه وتحلم به كل امرأة.

وإذا فكر في الإقتراب أكثر من تفاصيل حياتي، والتقرّب مني بعمق بشكل جاد وحقيقي، فمؤكد أنه سيعرف أن حياتي وحياة ابنتي لارا أمراً واحداً بالكامل.

- هل ستتريثين في اختيار الرجل المناسب هذه المرة؟

طبعاً، اليوم بعد أن أصبحت أماً لطفلة حساسة ورائعة سأحرص على التعرّف إلى الشخص الذي سأرتبط به جيداً قبل البدء بأي شيء معه، وأريد أن أكون معه في بداية علاقتنا كأصدقاء بشكل تدريجي وبعدها سأسأل نفسي وسأسأل هذا الشخص إذا كانت حياتنا معاً متوافقة وسعيدة وناضجة أم لا؟ وسأسأله أيضاً وأسأل نفسي في الوقت ذاته: هل نناسب بعضنا حقاً من كافة الجوانب أم لا؟

- عدت مرة ثانية إلى تركيا وتعيشين في منزل جميل فهل أنت اليوم سعيدة بالبقاء في اسطنبول؟

تركيا بلد جميل وتغمرني السعادة بالعيش فيها، وأهله طيبون كثيراً وأنا أحبهم جداً، لكن البلاد تمر بمرحلة صعبة وهذا الأمر يحزنني جداً،و أدعو الله ليل نهار أن تتغير الأوضاع وتصبح الأمور في تركيا على خير ما يرام.

معلومات عن مريم أوزيرلي:

-طولها: 173 سم.

-تجيد اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة والتركية بدرجة أقل.

-هواياتها المفضلة:ركوب الخيل والسباحة وكرة السلة والريشة وتنس الطاولة والمبارزة .

-تهوى ممارسة:الرقص الحديث والرقص التقليدي وال (hip hop)

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