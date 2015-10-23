"حمية البحر المتوسط" تقلل من شيخوخة المخ لـ5 سنوات

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم قد يتسبب فى تقلص الدماغ، وعلى الجانب الآخر، كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطعمة الصحية بما يسمى بـ"حمية البحر الأبيض المتوسط" قد تساعد فى التقليل من شيخوخة الدماغ لمدة تصل إلى أكثر من 5 سنوات.

توصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن أكثر من 65 شخصا الذين تناولوا قدراً أكبر من الأسماك والخضروات والفواكه والحبوب وزيت الزيتون كان لديهم حجم الدماغ أكبر من مجموعة أخرى مماثلة فى العدد لم تتبع حمية البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح معدو الدراسة أن حمية البحر المتوسط تتكون من الخضروات والبقوليات (الفول والبازلاء والعدس)، والفواكه والحبوب والسمك والدهون غير المشبعة الاحادية مثل زيت الزيتون، مع انخفاض كمية اللحوم والدواجن والدهون المشبعة ومنتجات الألبان.

وقال مؤلف الدراسة جيان قو، وهو أستاذ مساعد فى علم النفس العصبى فى جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، أن هناك أبحاث سابقة وجدت أن حمية البحر الأبيض المتوسط تخفض من خطر الاصابة بمرض الزهايمر.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى عدد أكتوبر بمجلة علم الأعصاب، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.

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