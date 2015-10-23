ضبط 5 سائقين من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى دمياط

وجهت مديرية امن دمياط بالتنسيق مع مديرية الصحة حملة موسعة لفحص وضبط قائدي المركبات " قيادة مركبة تحت تأثير مخدر" فى ميدان الساعة بدائرة قسم اول دمياط شارك فيها ضباط "إدارة البحث الجنائى / إدارة المرور" ولجنة من مديرية الصحة وتم فحص عدد "38" سائق حيث تم ضبط عدد "5" حالات إيجابية للمواد المخدرة.

وجاءت الحالات الإيجابية للمواد المخدرة لكل من رمضان حسن .ا سن 47 سائق ومقيم دائرة مركز دمياط، قائد السيارة رقم ط د ع 1731 ملاكى دمياط "يحمل رخصة قيادة رقم 134402 خاصة دمياط"، وايهاب بهجت .ع سن 34 سائق ومقيم محافظة القاهرة قائد السيارة رقم 4944 ملاكي دمياط "يحمل رخصة قيادة رقم 2529370 خاصة القاهرة"، ومحمود عبد الغنى .م سن 37 سائق ومقيم دائرة مركز دمياط قائد السيارة رقم ط د ل 9187 اجرة دمياط "يحمل رخصة قيادة رقم 14729 ثالثة دمياط".

كما ضمت الحالات كل من محمد محمد فتحى .ع سن 41 سائق ومقيم دائرة مركز دمياط قائد السيارة رقم ط د س 3366 ملاكى دمياط "يحمل رخصة قيادة رقم 143322 خاصة دمياط" ، وفتحى احمد .ا سن 46 سائق ومقيم دائرة مركز دكرنس دقهلية قائد السيارة رقم ط د ل 7143 أجرة دمياط "يحمل رخصة قيادة رقم 2690223120053 ثانية دقهلية".

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام "9827 ، 9826 ، 9828 , 9824 , 9825" جنح قسم اول دمياط لسنة 2015م .