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إحالة موظفين بحي المنتزة أول للنيابة لتقاضيهم رشوة 4 آلاف جنيه

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إحالة موظفين بحي المنتزة أول للنيابة لتقاضيهم رشوة 4 آلاف جنيه إحالة موظفين بحي المنتزة أول للنيابة لتقاضيهم رشوة 4 آلاف جنيه
قرر هاني المسيري محافظ الإسكندرية ، إحالة كل من كلا من المهندس سمير هريدي والموظف محمد بدير بحى منتزة اول للنيابة لتقاضيهم رشوة 4 آلاف جنيه مقابل استخراج رخصة لمحل.

وقال هاني المسيرى في بيان منذ قليل أن ذلك يأتي في إطارمحاربه الفساد في جميع اجهزه المحافظه ، وبشأن قيام المواطن إيهاب شلبي أحمد الجمل. صاحب محل سوبر ماركت بشارع أرض سيف بجوار شركه الكتان أمام كارفور سيتي بتقديم شكوى لرئيس الحي من الموظفين السابقين العاملين برخص المحلات بالحي بالحصول على رشوه اربعه آلاف جنيها مقابل الحصول على الترخيص ،تقررإحالة المذكورين إلى النيابه الأداريه للتحقيق.

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مصر 365