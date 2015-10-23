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ضبط 14 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

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ضبط 14 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا ضبط 14 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنيه بالمنيا بالتنسيق مع مباحث من ضبط 14طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا.

تلقي اللواء حسن سيف ، مدير امن المنيا، اخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط 4ا طن لتر ســولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء داخل محطة غير مرخصة بسمالوط وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 30892 جنح مركز سمالوط ضد محمد س ف صاحب طلمبة بنزين الكائنه بمركز سمالوط وذلـك لإدارتـه طلمبـة بنزين بدون ترخيص من الجهات الرسمية وكـذا تجميع مادة السولار المدعم من قبل الدولة وذلك لإعادة بيعـه في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة التموينيه من ضبط 3طن ونصف سولار مدعم قبل بيعه بسالسوق السوداء بمحطة غير مرخصة بسمالوط وتحرر محضر رقم 30893 جنح مركز سمالوط ضد حمدي نجيب عبد الموجود صاحب طلمبة بنزين الكائنة بمركز سمالوط وذلـك لإدارتـه طلمبـة بنزين بدون ترخيص من الجهات الرسمية.

فيما تم ضبط 7 طن سولار قبل بيعه بالسوق السوداء بمحطة غير مرخصة بشوشة وتحرر محضر رقم 30891 جنح مركز سمالوط.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كميات كبيره من المواد غذائية مجهولة المصدر بالمنيا
>فقد تم ضبط 516328 قطع مختلفة الاشكال والانواع من الكيك والبسكويت وعلب العصير والشيكولاته مجهولة المصدر و1145كيـلو مقرمشات ولبان ومصصات مجهولة المصدر.

وتحرر محضر رقم 30894 جنح مركز سمالوط ضد احمد ا ع صاحب سوبر ماركت الكائن شوشة وذلــك لإدارتـه منشأة بدون ترخيص من الجهات الرسمية وكــذا حيازته وعرضـه للبيع سـلع غـذائية مجهـولة المصدر وغير مصحوبة باي مستندات تدل علي مصدره.

تم التحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

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مصر 365

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