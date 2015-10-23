في_إنجلترا – الأسبوع التاسع.. رقم غريب ينقذ تشيلسي.. فخ لكلوب ونيوكاسل يحقق المستحيل

أخيرا عاد تشيلسي مرة أخرى لتحقيق الفوز بعد إخفاقه في ذلك الأمر في المباريتين الماضيتين وذلك بعدما تغلب على أستون فيلا بهدفين دون رد، فيما استمر مدفع أرسنال في في مواصلة انتصاراته بعدما أسقط واتفورد بثلاثية دون رد.

وفي لندن سقط يورجن كلوب في اختباره الأول مع ليفربول أمام توتنام ليتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف، فيما سحق مانشستر سيتي ضيفه بورنموث بخمسة أهداف لهدف.

بينما ثأر مانشستر يونايتد من نفسه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام أرسنال بثلاثية دون رد، ليفوز بنفس النتيجة تلك المرة على حساب إيفرتون، ليثأر أيضا الشياطين الحمر من فريق مدينة الميرسيسايد بعدما لم يستطع الفوز عليه في ملعب جوديسون بارك خلال آخر ثلاثة مواسم.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 32 هدفا مثل الجولة الماضية، واحتسبت ركلتي جزاء تم إحرازهما بنجاح، فيما لم يكن هناك سوى هدفا عكسيا واحدا فقط.

أشهرت البطاقات الصفراء 34 مرة، فيما لم يكن هناك إلا حالة طرد واحدة فقط وجاءت بعد حصول دوايت جايل على إنذارين.

ويستعرض FilGoal.com أبرزماحدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

ليس من السهل أن يستعيد أي فريق عافيته خاصة بعد هزيمة كبيرة وأمام أحد منافسيه التقليديين على البطولات وأن يحقق الفوز على منافس عنيد في الجولة التالية، لكن مانشستر يونايتد حقق ذلك.

بالطبع مانشستر سيتي سحق بورنموث، ونيوكاسل حقق نتيجة رائعة بفوزه بستة أهداف لهدفين على نوريتش ولكن منافس الفريقين ليس بقوة إيفرتون.

يونايتد نجح في استعادة توازنه سريعا والاستفاقة من السقوط أمام أرسنال بثلاثية ليهزم إيفرتون بنفس النتيجة ويواصل مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة فهو لا يبتعد عنه إلا بفارق نقطتين فقط.

أسوأ فريق

لا يوجد ما هو أسوأ أن يصبح ملعبك نقمة عليك وألا تستطيع الاستفادة منه بوجود جماهير تساندك لتحقيق الانصتار ولكن إيفرتون لا يعرف تلك القاعدة.

الفريق الملقب بالتوفيز سقط للمرة الثانية خلال الموسم الجاري، وللمصادفة فالهزيمة جاءت في ملعبه وأيضا أمام فريق من مدينة مانشستر.

خاض إيفرتون على ملعبه خلال الموسم الجاري حتى الآن خمس مباريات لم يفز إلا مرة واحدة فقط بينما تعادل مرتين وهُزم في مثلهم.

أكبر نتيجة

أكبر نتيجة خلال تلك الجولة كانت هي الانتصار الكاسح الذي حققه نيوكاسل على نوريتش بستة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك.

مدرب الجولة

من جديد يعود سلافين بيليتش ليحصل على لقب مدرب الأسبوع بعدما قاد نيوكاسل لتحقيق فوزا صعبا خارج ملعبه على كريستال بالاس العنيد بثلاثة أهداف لهدف.

وعلى الرغم من أن وست هام لم يحقق الفوز في ملعبه إلا مرة واحدة فقط من أصل أربع مباريات، إلا أنه يعرف جيدا كيفية الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وخاض وست هام خمسمباريات خارج ملعبه فاز في أربع مباريات وتعادل مرة واحدة فقط وجاءت تلك الانتصارات على حساب أرسنال، ليفربول، مانشستر سيتي، وكريستال بالاس.

لاعب الجولة

كان الاختيار صعبا للغاية فرحيم سترلينج سجل أول هاتريك له في مسيرته ومع مانشستر سيتي أيضا، ولكن في نيوكاسل جيورجينهوفاينالدوم سجل سوبر هاتريك مع جيوش المدينة.

ولكن يمكن اختيار لاعب نيوكاسل لأنه مهد الفوز الأول لفريقه في الموسم الجاري بعد خوض تسع مباريات.

هدف الجولة

كيف تهرب من رقابة مدافعك وتراوغ لاعبين داخل منطقة الجزاء بهدوووء وتسدد بكل ثقة في الشباك؟ هذا ما فعله رحيم سترلينج.

رقم الجولة

رحيم سترلينج أصبح اللاعب رقم 11 الذي ينجح في تسجيل هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي وهو مازال لم يتخطى الـ21 من عمره.

كما أن جيورجينهوفاينالدوم أصبح ثاني لاعب في تاريخ نيوكاسل الذي يسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي بعد آلان شيرار في عام 1999.

معلومة الجولة

أهداف نيوكاسل الستة في شباك نوريتش جاءت كلها من أولست تسديدات له على المرمى بنسبة نجاح بلغت 100% وهو رقم من الصعب بل يكاد من المستحيل تحقيقه أن تسجل هذا العدد من الأهداف من كل التصويبات على المرمى.

أيضا هداف تشيلسي خلال الموسم الجاري هو "الأهداف العكسية" فقد استفاد منها فريق المدرب جوزيه مورينيو ثلاث مرات، فيما سجل دييجو كوستا وويليان هدفين لكل منهما، وكأن منافسي الزرق ينقذونهم من تعثراتهم.

تصريح الجولة

"لم يكن أدائنا رائعا ولكن كنا أقوياء، فعندما يكون مستواك غير جيد والثقة منخفضة والضغط علينا يرتفع بسبب سوء النتائج، علينا جلب مكونات أخرى للعبة ونجحنا في القيام بذلك أمام أستون فيلا" جوزيه مورينيو يتحدث بعد انتصار تشيلسي.

فريق الجولة

في حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

في الدفاع: هيكتور بيلليرين- مامادو ساخو- كريس سمالينج- داني روز

في الوسط: رحيم سترلينج- جيورجينهوفاينالدوم- أندير هيريرا- مسعود أوزيل

في الهجوم:ويلفريد بوني- جيمي فاردي