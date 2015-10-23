صف لا ينتهي من النجمات في عرض أزياء "بالمان" لـ "اتش اند ام"

تتعاون كل عام علامة "اتش أند ام" H&M التجارية مع مصمم أو دار أزياء عالمية، لتقدّم خطاً من المنتجات يحمل اسم إحدى تلك الدور، وبذلك تصبح الملابس الباهظة الثمن في متناول الجميع. وهذا العام التعاون جمع بين "اتش أند ام" H&M وبين دار "بالمان" Balmain الفرنسية، حيث قدم المدير الابداعي "أوليفر روستينغ" Olivier Rousteingأجمل التصاميم لها.

نجمة جديدة تسطع في عالم الأناقة، فمن هي؟

وقد أقيم، بمناسبة هذا الحدث ، عرض أزياء ضخم جداً في مدينة نيويورك، حضره صف طويل من النجمات ومن أصدقاء وصديقات الدار. وقد ارتدت جميع النجمات من تصاميم "بالمان" Balmain الرائعة. عدا عن مشاركة أشهر عارضات الأزياء في العرض، ومنهنّ "كاندال جينير" Kendall Jenner، "جيجي حديد" Gigi Hadid،"اليساندا أمبروسيو" Alessandra Ambrosio، وغيرهنّ..

أما أشهر النجمات اللواتي حضرن العرض، فكنّ "روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington-Whiteley وقد اختارت جامب سوت باللون الزيتي، كما "كايلي جينير"Kylie Jenner وقد تألقت بفستان ذهبي أسود قصير. كذلك الممثلة "ديان كروغر" Diane Kruger حيث اختارت تصميماً أسود أنيقاً. والمغنية البريطانية "ايلي غولدينغ"Elie Goulding وقد اختارت أيضاً فستاناً قصيراً وعصرياً.

شاهدي أجمل النجمات وأجمل التصاميم اللتي اخترنها، كي تختاري أنت أيضاً إطلالتك القادمة من مجموعة "بالمان لـ اتش اند ام" Balmain for H&M.

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